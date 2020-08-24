Спасатели нашли женщину, которая ушла в лес за грибами

Спустя сутки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обнаружили женщину, потерявшуюся в районе Чишмы. Она ушла с мужем за грибами 23 августа, но в назначенное место к припаркованной машине не вернулась.

Женщину искали 75 сотрудников МЧС, МВД, спасателей Поисково-спасательной службы области, лесников и волонтеров. Было также задействовано 14 единиц техники. К работе были привлечены беспилотные летательные аппараты, кинологические расчеты и квадроциклы.

Сегодня, 24 августа, женщина была найдена в одном километре севернее деревни Чишма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС напоминают южноуральцам, что даже кратковременный поход в лес может обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования безопасности. Уходя в лес даже на короткое время необходимо

предупредить близких, куда и надолго ли вы отправляетесь, взять с собой заряженный сотовый телефон, спички, нож, лекарства (особенно если у вас есть хронические заболевания), запас воды и продуктов.

Если вы все же потерялись, не следует блуждать, стойте на месте и готовьтесь к ночлегу – разводите костер и готовьте место для отдыха.

Телефон спасателей – «101».