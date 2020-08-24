ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Спасатели нашли женщину, которая ушла в лес за грибами

Происшествия
Сегодня, 14:00
Размер текста

Спустя сутки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обнаружили женщину, потерявшуюся в районе Чишмы. Она ушла с мужем за грибами 23 августа, но в назначенное место к припаркованной машине не вернулась.

Женщину искали 75 сотрудников МЧС, МВД, спасателей Поисково-спасательной службы области, лесников и волонтеров. Было также задействовано 14 единиц техники. К работе были привлечены беспилотные летательные аппараты, кинологические расчеты и квадроциклы.
Сегодня, 24 августа, женщина была найдена в одном километре севернее деревни Чишма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС напоминают южноуральцам, что даже кратковременный поход в лес может обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования безопасности. Уходя в лес даже на короткое время необходимо
предупредить близких, куда и надолго ли вы отправляетесь, взять с собой заряженный сотовый телефон, спички, нож, лекарства (особенно если у вас есть хронические заболевания), запас воды и продуктов.

Если вы все же потерялись, не следует блуждать, стойте на месте и готовьтесь к ночлегу – разводите костер и готовьте место для отдыха.

Телефон спасателей – «101».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 12:34
Житель Карталов украл телефон и подарил его своей супруге
Вчера, 12:32
Южноуральские полицейские за одну ночь раскрыли 134 преступления
21.08.20 18:49
Челябинец пытался убить спящего зятя, обвинив в болезни дочери
21.08.20 14:54
Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу
21.08.20 14:32
В Челябинске задержан неадекватный мужчина с пистолетом и метательным ножом
21.08.20 13:34
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали малолетнего угонщика
21.08.20 11:31
Южноуральские полицейские просят оказать помощь в поиске пропавшей женщины
21.08.20 10:34
В Челябинске мать два года прятала тяжело больного ребенка от медиков
20.08.20 16:22
В Магнитогорске полицейские задержали молодую наркосбытчицу
20.08.20 16:07
Челябинец отправился в колонию за вымогательство денег и наркотиков у «закладчика»
Общество
Сегодня, 12:01
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Общество
Сегодня, 12:32
Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты
Новости
Сегодня, 13:36
Происшествия
В Челябинской области владельцы теплиц заставили мигрантов жить в антисанитарных условиях
Сегодня, 13:10
Экономика
Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»
Сегодня, 12:36
Происшествия
За два дня южноральцы перевели мошенникам больше двух миллионов рублей
Сегодня, 12:35
Общество
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Сегодня, 12:30
Общество
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Материалы рубрики
Сегодня, 13:36
Происшествия
В Челябинской области владельцы теплиц заставили мигрантов жить в антисанитарных условиях
Сегодня, 12:36
Происшествия
За два дня южноральцы перевели мошенникам больше двух миллионов рублей
Сегодня, 10:06
Происшествия
Полицейские задержали челябинца, который выкопал 235 кустов кизильника
Сегодня, 09:37
Происшествия
В нацпарке «Зигальга» вандалы повредили установленные вдоль его границы аншлаги
Вчера, 12:34
Происшествия
Житель Карталов украл телефон и подарил его своей супруге
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика