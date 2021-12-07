Спасатели обнаружили в доме жителя Карталинского района почти два килограмма ртути

В Челябинской области спасатели пришли на помощь жителю Карталинского района, обнаружившего в своем доме в поселке Ольховка подозрительно тяжелую емкость с неизвестным веществом. Как оказалось, в ней находилось почти два килограмма ртути.

Как сообщает поисково-спасательная служба региона, мужчина не смог вспомнить, как в его жилище оказалась стеклянная банка. О странной находке он сообщил и в полицию, и спасателям.

«Дежурная смена Локомотивного отряда ПСС Челябинской области с соблюдением всех требований безопасности исследовала место обнаружения. В стеклянной, плотно укупоренной банке была помещена резиновая груша, содержавшая около двух килограммов ртути», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели при помощи сильфонного аспиратора произвели замеры воздуха. Превышений допустимых концентраций по парам ртути обнаружено не было.

Опасную находку поместили в герметичный контейнер, вывезли с территории домовладения и в дальнейшем передадут для утилизации.