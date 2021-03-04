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Суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска

Сегодня, четвертого марта, Челябинский областной суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска Татьяне Буяновой. Она была признана виновной в нарушении ряда правил техники безопасности, которое привело к тяжелым травмам пятилетней гимнастки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинскойго областного суда, приговор в областной суд обжаловали обе стороны: прокуратура и защита.

«Прокурор в апелляционном представлении настаивал на усилении наказания, адвокаты, напротив, – просили оправдать их подзащитную. Присутствующая в судебном заседании мама пострадавшей девочки просила оставить приговор без изменения», - рассказали в пресс-службе облсуда.

Судебная коллегия областного суда оставила жалобы и представления без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, по данным суда, руководитель цирковой студии в Южноуральске Татьяна Буянова нарушила технику безопасности на занятии, из-за чего во время репетиции пятилетняя гимнастка сорвалась с кольца с высоты 4,4 метра, упав на жесткий пол и получив серьезные повреждения.

Буянову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд назначил ей три года условно с испытательным сроком в четыре года. Ее также лишили права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью на два года.

Вместе с тем, по мнению адвоката Константина Акулича, гимнастка получила травму не от нарушений техники безопасности, а от действий страховки, то есть соблюдения техники безопасности. Подробнее читайте здесь.