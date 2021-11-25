Суд оставил Ивана Белавкина под арестом

Суд продлил первому замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу до семи месяцев, то есть до второго февраля 2022-го года, удовлетворив ходатайство следователя.

Как напомнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Белавкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2020-го по март 2021-го года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах коммерческой организации при выполнении муниципального контракта.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Задержан Иван Белавкин был третьего июня этого года.