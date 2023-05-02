02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
26.04.2023
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023