Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей двум обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске. Наджиддин Имомов и Зоир Джалилов будут находиться в следственном изоляторе до 10 июня 2023 года, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 11 апреля 2023 года избрал для этих твоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня 2023 года.

Адвокаты в апелляционных жлобах просили отменить постановления Центрального районного суда и избрать в отношении подзащитных более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Областной суд оставил жалобы без удовлетворения.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» был убит 17-летний подросток. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице. Сначала был задержан 20-летний местный житель, а затем под стражу были заключены еще четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем стражи порядка задержали еще двоих. После в аэропорту «Курчатов» Челябинска задержали 20-летнего , который пытался выехать из страны. Всем обвиняемым в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В числе семи обвиняемых 33-летний Наджиддин Имомов и 17-летний Зоир Джалилов. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).