Суд подтвердил невиновность экс-председателя комитета архитектуры Чебаркуля
Происшествия
Сегодня, 14:35
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 18 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-председателем Чебаркульского городского комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого, оставил без изменения приговор суда Чебаркуля, которым он был признан невиновным и оправдан по статье «Получение взятки».

В апелляционном представлении прокурор просил судебный акт первой инстанции отменить, вынести обвинительный приговор. Как сообщили в Челябинском областном суде, решение суда от 11 ноября остается в силе. Сергей Шацкий оправдан в связи с отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в мае 2018 года за получение взятки бывший председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергей Шацкий был осужден. По версии следствия, он в марте 2016 года получил взятку в сумме 20-ти тысяч рублей от заинтересованного лица. Деньги Шацкому якобы передали за то, что он проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Экс-чиновнику было назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Позже адвокат Шацкого опротестовал это решение и добился оправдательного приговора. Прокурор подал апелляцию на это решение.

Автор: 
Инна Шемаева
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