«Табачника», задержанного ФСБ, суд оставил на свободе

Ленинский районный суд Челябинска признал виновным жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приобретение, хранение, перевозка, сбыт товаров без маркировки».

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в 2020 году.

Как сообщил собственный источник, мужчина в гараже хранил контрафактную табачную продукцию. Силовики изъяли 90 упаковок известных марок. Стоимость изъятого составила больше двух с половиной рублей. Известно, что свой товар задержанный поставлял в магазины Челябинска.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на один год условно.