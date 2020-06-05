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Топ-менеджера «Уралавтодора» отправили в СИЗО

Происшествия
Сегодня, 18:06
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, пятого июня, суд Златоуста (Челябинская область) избрал меру пресечения директору по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрию Чупахину, подозреваемому в краже брошенной фуры. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Чупахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до первого августа. Суд при принятии руководствовался тем, что, находясь на свободе, он может оказать давление на возможных свидетелей.

Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня за кражу брошенной на трассе М-5 фуры.

К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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