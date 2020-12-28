Уголовница организовала у себя на квартире наркопритон

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Уголовница организовала у себя на квартире наркопритон

Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Ленинском районе. Ранее судимая местная жительница предоставляла свое жилье любителям «дури». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Челябинские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили притон для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

«Ранее судимая местная жительница систематически предоставляла другим лицам для потребления наркотиков помещение своей квартиры, расположенной в доме по улице Дзержинского. В ходе осмотра квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств: пластиковые и бумажные трубочки, фольга», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело.

Ленинский район Челябинска давно стал притоном для наркоманов.

В ноябре полицейские ликвидировали два наркопритона. Оба находились в квартирах жилых домов. О них стражам порядка сообщили местные жители, которым надоело соседство с наркоманами.

Полицейские установили, что ранее судимая за грабеж челябинка систематически предоставляла наркоманам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в одном из домов по улице Южный Бульвар в Ленинском районе.

Ранее был ликвидирован еще один наркопритон. Он располагался в одном из домов по улице Якутской. Его организовал у себя на квартире бывший уголовник.

«Полицейские просят челябинцев сообщать информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к их незаконному обороту, по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02», - добавил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Федор Носков.

Телефоны работают круглосуточно.