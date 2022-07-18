Ущерб – восемь миллионов: южноуральские полицейские задержали мошенника из Московской области

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области житель Московской области обвиняется в серии мошенничеств.

Мужчину задержали оперативники управления уголовного розыска регионального полицейского главка в ходе проведенных мероприятий. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, жертвами задержанного стали три человека, лишившиеся в общей сложности около восьми миллионов рублей.

Установлено, что мужчина действовал в составе группы, участники которой обзванивали абонентов сотовой связи, проживающих на территории Челябинской области, и путем обмана выманивали у южноуральцев деньги, принуждая перевести их на подконтрольные банковские счета или на абонентские номера сотовых операторов.

«В разговоре злоумышленники представлялись работниками банковского сектора или авторитетными финансистами и предлагали вложиться в выгодное приобретение акций известных крупных компаний. Для осуществления противоправной деятельности обвиняемый на подставных лиц составлял договоры с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи, об аренде абонентских номеров», - рассказали в региональном полицейском главке.

Именно с этих номеров соучастники преступлений впоследствии звонили жителям не только Челябинской области, но и других регионов Российской Федерации.