В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два

Следователи УМВД России по городу Челябинску окончили расследования уголовного дела в отношении горожанки 1978-го года рождения, которая обвиняется в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег.

Являясь бухгалтером коммерческой организации, занимающейся торговлей кондитерскими изделиями, женщина похитила около четырех миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что деньги похищались со счета предприятия в течение года. Все это время бухгалтер предоставляла ложные сведения о расчетах с контрагентами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, из незаконно полученных четырех миллионов рублей обвиняемой удалось легализовать почти половину. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами женщина совершала финансовые операции на личные нужды с использованием расчетного счета близкого родственника.

Факты противоправной деятельности бухгалтера выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску. По собранным оперативниками материалам в следственной части следственного управления городского УМВД были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части1 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

На период следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.