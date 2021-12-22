В Челябинске демонтирована незаконная стоянка

В Курчатовском районе Челябинска прекращен незаконный бизнес стояночников, самовольно захвативших территорию под видом легальной деятельности.

В суд с иском об освобождении земельного участка от несанкционированной платной парковки обратился собственник земли – комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Челябинска. Еще в ходе досудебного общения с парковщиками выяснилось, что руководит сторожами и выдает им деньги за отработанные смены пенсионерка – «бригадир», как называли ее сами охранники. Ее данные и зафиксированы в актах, которые она подписала. На самом деле, за этим бизнесом стоят вполне себе трудоспособные дельцы, которые организовали нелегальный бизнес, вбив колышки по периметру участка и поставив будку охранника и переносной био-туалет.

«В судебном решении ответчиком выступает вышеуказанная гражданка, в отношении нее было возбуждено и исполнительное производство. Поскольку в добровольном порядке судебное решение не исполнялось, к женщине были применены меры принудительного исполнения: назначен исполнительский сбор, запрещен выезд за пределы Российской Федерации, ее дважды привлекали к административной ответственности. По обоим правонарушениям назначены штрафы на общую сумму три тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

После второго протокола должница убедила «хозяев» закрыть бизнес. С территории были вывезены будка и туалет. Ограждение демонтировали сотрудники предприятия жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района. Работам пытались противодействовать некие молодчики, которые уверяли, что знают адреса всех присутствующих и общение по поводу демонтажа будет продолжено. Однако присутствие сотрудников отдела специального назначения УФССП России по Челябинской области, которые обеспечивали безопасность исполнительных действий, быстро охладило пыл недовольных «бизнесменов».