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В Челябинске из-за снегосвалки легковушка протаранила пассажирский автобус

В Челябинске автоледи врезалась в автобус. Сначала она выехала за пределы проезжей части, а затем наехала на неубранный снежный вал, которых в городе тысячи. После этого машину откинуло на пассажирский автобус.

Авария произошла вечером третьего марта на проспекте Ленина.

«Женщина, управляя автомобилем Фольксваген, не справилась с управлением совершила выезд за пределы проезжей части, где наехала на снежный вал, после чего изменила направление движения и совершила столкновение с движущимся со встречного направления автобусом Лиаз», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

В результате происшествия пострадали водитель автомобиля Фольксваген и полугодовалый мальчик.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что в Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов.

А ведь еще первого марта, глава Челябинска Наталья Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч.

С заданием подрядчики, судя по всему, не справились.