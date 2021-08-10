В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка. Мужчина требовал деньги, угрожая сотрудникам сигнальной ракетницей

Из отдела полиции «Тракторозаводский» наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в одном из банков на улице Комарова мужчина требует деньги.

«К прибывшим через четыре минуты росгвардейцам обратился сотрудник охраны. Он указал на мужчину, который, с его слов, находясь в операционном зале, под угрозой применения предмета, похожего на сигнальную ракетницу, требовал отдать ему денежные средства», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина был задержан. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

На место вызвана следственно-оперативная группа.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.