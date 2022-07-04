В Челябинске напряженная наркоситуация

Современная наркоситуация Челябинске характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и употребления наркотиков. Потребление наркотиков сопровождается отравлениями наркотическими средствами, в том числе с летальным исходом.

Текущая наркоситуация в Челябинске обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по профилактике наркомании при администрации города.

По данным ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» по итогам 2021 года под диспансерным наблюдением состоит 7 550 человек, из них с диагнозом «Наркомания» – 3 502 человек, «Алкоголизм» – 4 001 человек, «Токсикомания» – 47 человек.

«В качестве причин смертности на территории города Челябинска необходимо отметить производство новых синтетических наркотиков и неподконтрольных психотропных веществ; тенденцию к увеличению доли сбыта наркотических и психотропных веществ посредством интернет-ресурсов; территориальное расположение региона; социальный статус населения; урбанизацию города и ухудшение психоэмоционального состояния человека, вызванного пандемией», - отметил заведующий диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» Альберт Назмутдинов.

Анализ оперативной обстановки на территории города свидетельствует о том, что среди лиц, употребляющих наркотические средства, актуальны и наркотики растительного происхождения. Продолжается работа по выявлению и ликвидации устойчивых каналов поставок в Челябинскую область и город Челябинск наркотических средств.

«В городе была проведена оперативно-профилактическая операция «Канал-Второй барьер», в ходе которой из незаконного оборота изъято 24,65 граммов героина, 16,66 граммов синтетических наркотиков, за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержано 14 лиц», - рассказал врио начальника ОКОН Управления МВД России по городу Челябинску Максим Юхименко.

Добавим, что целями операции являлись выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсов, в том числе с использованием международных почтовых отправлений, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, подрыв экономических основ наркобизнеса, включая легализацию наркодоходов, а также изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В операции были задействованы сотрудники оперативных подразделений, включая отдел по контролю за оборотом наркотиков, и ГИБДД.

«В Челябинске на сегодняшний день вопросами реабилитации лиц, страдающих наркологическими расстройствами, занимаются частные медицинские центры, негосударственные социальные реабилитационные центры, находящиеся в структуре различных фондов и организаций, группы взаимопомощи», - сообщили в администрации Челябинска.

«В нашем центре в течение года предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лицам, допускающих незаконное потребление наркотических веществ без назначения врача. В 2021 году 146 человек прошли курс реабилитации. За первый квартал 2022 года вышеуказанные услуги предоставлены 83 лицам, в том числе 55 лицам по направлению от областной наркологической больницы, из них 28 человек прервали курс», - рассказал директор Автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации «ОНИС» Артем Лукьянченко.

Напомним, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14.