В Челябинске наркоманы в поисках «закладок», проникают в подъезды в балаклавах

Челябинские наркоманы придумали способ прятать свои лица от «умных» домофонов. Они просто прячут свои лица под балаклавами. Камера домофона их зафиксировала, а лицо не видно.

Агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о том, что подъезды жилых домов Челябинска оккупировали «закладчики» и наркоманы. Жители активно жалуются на них в социальных сетях. Раньше любители «дури» не скрывали свои лица, а сейчас стали боятся камер, которые установлены на подъездах. Но, наркота манит. Сейчас они скрывают свои лица под балаклавами.

«Почти в 12 часов ночи позвонил в домофон молодой человек в балаклаве. Я не открыл. Потом проследил за ним. Он зашел в подъезд, что –то взял у мусоропровода, потом сел в машину. Это наркоман. Их полно в подъезде у нас», - рассказал собеседник.

Стражи порядка призывают горожан обращаться в полицию, если они знают о челябинцах, употребляющих либо распространяющих наркотики. Это можно сделать по телефонам дежурной части городского УМВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02. Сообщения принимаются круглосуточно.