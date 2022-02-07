07.02.2022
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной парией мефедрона
07.02.2022
В Челябинске снесут посты ДПС на Свердловском и Бродокалмакском трактах
07.02.2022
Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей
07.02.2022
Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес
В Челябинске наркоманы в поисках «закладок», проникают в подъезды в балаклавах
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной парией мефедрона
04.02.2022
Полиции нужна поддержка общества: в Челябинске подъезды напичканы «закладками»
31.01.2022
В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту
27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022