Полиции нужна поддержка общества: в Челябинске подъезды напичканы «закладками»

Подъезды жилых домов Челябинска оккупировали «закладчики» и наркоманы. Жители активно жалуются на них в социальных сетях, а в полицию официально обращаются крайне редко.

С проблемой назойливых «закладчиков» и наркоманов, которые проникают в подъезды за дозой, столкнулись жители дома, расположенного по улице Университетская Набережная, 103.

«Все подъезды кишат «закладками», а нелюди, для которых наркотиками напичканы наши подъезды, лезут с всех щелей. Они подобны тараканам, но справиться с ними не поможет ни один дихлофос. Каждый день сталкиваешься с ними в лифте, на лестничных маршах, возле подъездных дверей. Они ждут, когда им откроют или кто-то выйдет из подъезда. Им все равно какое время суток - день или ночь. Они готовы звонить в домофон во все квартиры сразу, лишь бы только найти свой «клад», - сообщается в группе «Страна без наркотиков. Челябинская область».

Аналогичная ситуация сложилась и в доме по улице Гончаренко, 90в.

«Атаковали наркоманы, все в «закладках, шприцах. Ужас просто, они за домом все перерыли в поисках дозы. Ситуация не меняется почти год», - сообщают жители.

Жители активно жалуются в социальных сетях на «закладчиков» и наркоманов, а в полицию заявление пишет далеко не каждый. Хотя стражи порядка активно работают в этом направлении и выявляют любителей «дури».

«За 2021 год сотрудниками УМВД России по городу Челябинску выявлено более трех тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На территории города пресечена деятельность 28-ми притонов для употребления, изготовления, распространения наркотических веществ. К уголовной ответственности за совершение преступлений по линии незаконного оборота наркотиков привлечено около 1 200 человек. Из незаконного оборота изъято более 250 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

К каждому подъезду полицейского не приставить, поэтому стражи порядка призывают горожан обращаться в полицию, если они знают о челябинцах, употребляющих либо распространяющих наркотики. Это можно сделать по телефонам дежурной части городского УМВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02. Сообщения принимаются круглосуточно.