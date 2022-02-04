04.02.2022
Из-за буквы «ё» челябинке отказали в получении материнского капитала
04.02.2022
Классы Челябинской области постепенно выходят с карантина по ОРВИ
04.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля
04.02.2022
Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
04.02.2022
«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов
04.02.2022
«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
Полиции нужна поддержка общества: в Челябинске подъезды напичканы «закладками»
31.01.2022
В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту
27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
27.01.2022
Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
26.01.2022
Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022