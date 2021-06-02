В Челябинске обнаружены брошенные баки с остатками хлора

В Челябинске на одном из заброшенных участков в Челябинске, расположенном по улице Механической местными жителями были обнаружены открытые емкости с неизвестным веществом, но визуально заметным испарением. Данная территория огорожена забором, но не закрыта, доступна любому и превратилась в стихийную свалку.



На место предположительно опасной находки были вызваны все экстренные службы. Спасатели мобильного отряда областной поисково-спасательной службы региона провели разведку. При помощи газоанализаторов они исследовали содержимое промышленных емкостей на предмет установления содержания опасных веществ в испарениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Яковлева.

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Замер химического состава воздуха показал, что в баках находились остатки хлорсодержащего вещества в безопасной для окружающих концентрации. Доступ в емкости изолировали, территорию закрыли. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению собственника беспечно утилизировавшего данные баки.