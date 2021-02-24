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В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке

В Челябинске во время аномальных холодов на улице умерла пожилая женщина. В причинах ее смерти разбирается следственный комитет.

Тело пенсионерки обнаружено на скамейке - на остановке, расположенной на пересечении улиц Салютной и Героев Танкограда. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Стало ли причиной смерти женщины обморожение, сейчас выясняет следственное управление Следственного комитета по Челябинской области.

По информации министерства здравоохранения региона, на Южном Урале уже зарегистрировано четыре случая обморожения среди лиц, доставленных в пункты временного содержания. Также есть самостоятельные обращения граждан с обморожениями в больницы области.

В Челябинской области в настоящее время в круглосуточном режиме работают 278 бригад скорой помощи.

Фото из телеграм-канала "Челябинск №1"