В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»

Челябинцев, проживающих в доме № 1 по улице Копейской, возмутили действия компании мужчин, которые буквально «вломились» в их подъезд 11 мая. Действия хулиганов, которые под предводительством некого «Че Гевары», зафиксировала видеокамера домофона.

Горожане сообщили в полицию, что подъезд дома из-за визита непрошеных гостей буквально превратился в притон.

На место выехали сотрудники органов внутренних дел. Однако к моменту прибытия стражей порядка правонарушители уже ушли.

«В полицейском главке с пониманием отнеслись к негодованию челябинцев и выходку непрошеных гостей без внимания решили не оставлять. Руководством была поставлена задача жестко пресекать подобные инциденты, принять все меры, чтобы обезопасить жителей и обеспечить их покой», -сообщили в региональном полицейском главке.



Изучив видеозапись и опросив жильцов дома, полицейские установили предводителя компании дебоширов. Им оказался 35-летний горожанин, назвавший себя «Че Геварой». Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Челябинец по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, однако от процедуры прохождения освидетельствования он отказался. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и совершение кражи.



«Че Гевара» принес извинения жильцам подъезда за свое неадекватное поведение и своих товарищей и обещал больше никого не беспокоить. Но полицейские не поверили «гражданину Че», в отношении него составили протокол статье 6.9 КоАП РФ. Сегодня суд рассмотрел материалы и назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на одни сутки.