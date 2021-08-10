В Челябинске в аварии пострадали три человека

В Челябинске водитель отечественного авто в лобовую протаранил иномарку. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла девятого августа на улице Кольцевая.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». В результате происшествия водители автомобилей и пассажир «Ниссана» получили травмы», - рассказали в ГИБДД по городу Челябинску.