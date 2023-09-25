В Челябинске ВАЗ врезался в дерево

В Челябинске в ночь на понедельник 25 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Автомобиль ВАЗ 2110 двигался по улице Блюхера, от улицы Кузнецова в сторону Дарвина. За рулем находился девятнадцатилетний водитель, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. Не справившись с управлением нарушитель выехал на полосу встречного движения, наехал на бордюр, задел электрическую опору и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал пассажир - молодой человек 2004 года рождения. После аварии он был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался.

Как сообщили в Госавтоинспекции города Челябинска, водитель не пострадал, от медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.