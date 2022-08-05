В Челябинске взорвался бензоробот. Пострадавших нет

Инцидент произошел на улице Петра Сумина. Бензоробот сначала загорелся, а после взорвался.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, возгорание ликвидировано самостоятельно владельцем (огнетушителем). Пострадала обшивка терминала. На место происшествия выезжали две автоцистерны и восемь единиц личного состава.