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В Челябинске задержан налетчик на микрофинансовую организацию

Происшествия
Сегодня, 15:35

Полицейские задержали 18-летнего парня, который, угрожая сотруднице МФО пневматическим пистолетом, похитил 35 тысяч рублей. Стражи порядка не исключают, что преступлений на его счету намного больше.

В полицию Калининского района Челябинска поступило сообщение о совершении разбойного нападения на микрофинансовую организацию, расположенную по проспекту Победы. Злоумышленник, угрожая сотруднику кредитной организации пистолетом похитил денежные средства организации в сумме свыше 35 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний ранее не судимый местный житель. Полицейскими был изъят предмет, используемый при совершении преступления – пневматический пистолет.

«Похищенными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Саломатина.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Проводятся мероприятия на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Челябинцам, пострадавшим от действий задержанного, либо ставшим свидетелями его противоправной деятельности необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску 8 (351) 266-14-14, 265-02-00

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