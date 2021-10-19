В Челябинске задержан «закладчик» из Таджикистана

Челябинские полицейские при силовой поддержке отряда «Гром» задержан неработающий 20-летний уроженец Таджикистана при закладке наркотиков. Масса изъятой «дури» привесила 700 граммов. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что подозреваемый организовал сбыт героина на территории Челябинской области посредством интернет-мессенджеров.

«Задержанный разместил в тайнике-закладке наркотическое средство «героин». В дальнейшем оперативными сотрудниками обнаружена еще одна закладка, скрытно размещенная гражданином в лесном массиве г. Челябинска. Всего полицейскими изъято свыше 730 граммов наркотического средства», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.

Задержанный заключен под стражу. Проводятся мероприятия по установлению остальных соучастников, причастных к незаконному обороту наркотиков.