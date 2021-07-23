В Челябинской области отменен режим ЧС регионального характера

Постановлением областного правительства с сегодняшнего дня, 23-го июля, отменен режим ЧС регионального характера, введенный в Челябинской области девятого июля в связи с природными пожарами.

Напомним, зоной чрезвычайной ситуации были определены пределы границ Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов (юг региона), где стихия бушевала с восьмого по 11-е июля, в результате чего было уничтожено более семи десятков жилых строений в двух поселках Карталинского района – Запасном и Джабыке, погиб человек.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, сейчас пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей.

Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе.

Напомним, 21-го июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, как регион справляется с последствиями природных пожаров.