В Челябинской области раскрываемость IT- преступлений на низком уровне

В Челябинской области растет количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий​​​. При этом раскрываемость остается на очень низком уровне.

В прокуратуре региона состоялось заседание коллегии по вопросам расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий

Участниками заседания отмечено, что масштабы киберпреступности растут из года в год. Челябинская область входит в десятку регионов, где совершено больше всего таких преступлений.

За последние три года их количество выросло с четырех до десяти тысяч. В этом году зафиксирован рост в два раза краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий. При этом раскрываемость осталась на очень низком уровне.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», за девять месяцев 2020 года в области было совершено 49274 преступления, из них в ИТ-сфере – 7285. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост на 84%. Ущерб, нанесенный южноуральцам в 2020 году, составил 360 миллионов рублей.

Прокурор области Виталий Лопин обратил внимание на недостатки в организации оперативной работы правоохранительных органов, низкое качество следствия, недостаточную работу по возмещению ущерба от преступлений этой категории, а также потребовал повысить эффективность актов прокурорского реагирования.

Напомним, что схем обмана людей очень много. К примеру, вам на мобильный телефон приходит сообщение о том, что банковская карта заблокирована либо что с нее успешно произведено списание денежных средств с обязательным указанием контактного номера телефона якобы «службы безопасности банка». Вам предлагают бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Вы звоните и вам сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой либо неустановленные лица пытаются получить доступ к банковской карте, а затем в ходе общения с собеседником путем обмана мошенники получают информацию о номере банковской карты. Ни в коем случае нельзя никому сообщать комбинацию цифр с обратной стороны карты. Если это произойдет, то мошенник автоматически получит возможность дистанционно произвести оплату любой услуги или покупки с использованием сети Интернет с вашей карты.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, контактный номер может быть аналогичен официальному номеру горячей линии банка либо изменена одна цифра. Настоящие сотрудники банка никогда не будут спрашивать полный номер банковской карты, за исключением нескольких последних цифр. Также мошенник может просить удалить все смс-сообщения в целях сохранения конфиденциальности проводимых операций.