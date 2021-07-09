09.07.2021
ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций
09.07.2021
Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
09.07.2021
5000-й абитуриент ЮУрГУ планирует осваивать клиническую психологию
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
Огонь перекинулся на дома жителей поселка Джабык, на помощь людям летит ИЛ-76
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
09.07.2021
В Челябинской области введен режим ЧС
09.07.2021
Огонь перекинулся на дома жителей поселка Джабык, на помощь людям летит ИЛ-76
09.07.2021
В Челябинской области рядом с поселком, где горят леса, сбросили 36 тонн воды
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021