В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги

В пятницу, девятого июля, на перегоне Запасное - Джабык, где бушует огонь, вспыхнула полоса отвода железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

“Тушение осуществляется бригадами двух пожарных поездов станций Карталы и Магнитогорск. На время ликвидации возгорания на перегоне взят технологический перерыв. По графику движение пассажирских поездов на данном участке не осуществляется”, - прокомментировали в пресс-службе ЮУЖД.

Пострадавших и повреждений объектов транспорта нет. Отправление ближайшего электропоезда сообщением №6521 Карталы - Магнитогорск планируется в 18:35.

Напомним, рядом с поселком Джабык самолет БЕ-200 совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн. Людей из населенного пункта эвакуируют в поселок Снежный.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуральцам помогут восстановить документы, уничтоженные или утерянные на пожаре.

“Начальником Главного управления МВД России по Челябинской области Андреем Сергеевым в соответствии с законодательством принято решение о безвозмездном документировании физических лиц паспортами граждан РФ, водительскими удостоверениями и документами на транспортные средства в случае их утраты или приведения в непригодность в результате последствий ЧС”, - пояснили в ГУ МВД региона.

Пострадавшие карталинцы по вопросам восстановления паспорта могут обратиться в УВМ ГУ МВД области по номерам телефонов: 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81 и подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, а также к начальнику подразделения Путько Михаилу Васильевичу 8-999-371-06-28. Звонки принимаются круглосуточно.

По вопросам восстановления водительских удостоверений и документов на транспортные средства можно обращаться по адресу: г. Карталы, ул. Славы, д. 15 Б, кабинет № 7. Прием граждан организован в будни и выходные дни. При необходимости круглосуточно можно обратиться к врио начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Карталинский» Торшину Алексею Николаевичу по телефону 8-902-891-64-43.