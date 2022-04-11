В Челябинской области зафиксирован первый лесной пожар

На территории Челябинской области зафиксирован первый в этом сезоне лесной пожар. Его удалось быстро ликвидировать.

Десятого апреля диспетчеру 74-й пожарно-спасательной части миасского гарнизона поступило сообщение о возгорании в лесном массиве на территории Уйского района. При обнаружении площадь горения составляла 0,5 гектаров.

«Сильные порывы ветра и открытая местность создавали угрозу его распространения. Возгорание удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать. На тушении работали специалисты главного управления лесами Челябинской области, силы и средства муниципалитета, а также две автоцистерны миасского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Специалисты МЧС напоминают, что традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество возгораний сухой растительности, которые с легкостью могут стать причиной серьезных пожаров. Горящая трава совсем не так безобидна, как кажется. Травяные палы имеют массовый характер, охватывают большие площади, быстро распространяются, что весьма затрудняет их тушение. Такие пожары могут перерасти в крупные лесные, на тушение которых могут уйти не одни сутки. Нередко пламя перекидывается на постройки и даже жилые дома. Таким образом, весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.

Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и ее прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания становится элементарная небрежность и неосторожность (например, выброшенный из окна автомобиля окурок).

Специалисты чрезвычайного ведомства призывают южноуральцев быть внимательными и предусмотрительными, и не забывать про элементарные правила безопасности. Нельзя поджигать сухую траву, мусор и отходы с дачных и садовых участков. Нельзя разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений и оставлять костры без присмотра.