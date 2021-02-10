В Чесме будут судить серийных «любителей» чужих овечек и коней

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В Чесменском районе (Челябинская область) завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, которые промышляли кражей овец и лошадей.

Преступления совершались на протяжении четырех лет. Злоумышленники думали, что останутся безнаказанными. Теперь мужчинам - это жители Чесменского и Верхнеуральского районов - грозит до шести лет лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что с поля вблизи поселка Новый мир злоумышленники похитили пасшихся без присмотра 17 лошадей общей стоимостью более 650-ти тысяч рублей, принадлежащих жителю данного населенного пункта.

«Также установлена и доказана причастность пяти обвиняемых к совершению еще четырех краж», - сообщили в региональном полицейском главке.

Злоумышленники также похитили овец и лошадей с поля вблизи поселка Черноборский, лошадей из помещения сельхозпредприятия и коней с поля вблизи поселка Новотоминский. Сумму ущерба превысила 216 тысяч рублей.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила около полутора миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Чесменский районный суд.