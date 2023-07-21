В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили

В микрорайоне Чурилово (Челябинский городской округ) неизвестный обстрелял припаркованные автомобили из пневматического оружия. Сотрудники полиции устанавливают личность стрелка и обстоятельства произошедшего.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в одном из дворов по улице Зальцмана. Неизвестный стрелял с балкона по припаркованным автомобилям.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Участковые проводят поквартирные обходы, работают на прилегающей территории с целью установления возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, сообщили в региональном полицейском главке. Оперуполномоченные устанавливают личность стрелка.

Данная ситуация взята на контроль начальником городского управления МВД.