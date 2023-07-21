21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
21.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
21.07.2023
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
21.07.2023
Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум
21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
14.07.2023
Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска
12.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
25.05.2023
В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023