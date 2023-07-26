В детском лагере Сатки умер 11-летний ребенок

В детском оздоровительном лагере имени Лаптева (Саткинский район, Челябинская область) умер 11-летний ребенок. Губернатор Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева Саткинского муниципального района вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения», - пояснили в региональном правительстве.

Губернатор Алексей Текслер поручил установить все обстоятельства случившегося. Проверку проводит Следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.