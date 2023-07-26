26.07.2023
Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал
26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
26.07.2023
Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный
26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
В детском лагере Сатки умер 11-летний ребенок
25.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию
24.07.2023
Вынесен приговор экс-замглавы Ашинского района
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
23.07.2023
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью пострадавшими спортсменами под Кыштымом
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023