В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей

Сегодня, 12 июня, в результате столкновения двух автомобилей в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей.

По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло около полудня 12 июня на территории Нагайбакского района. На 123-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114».

По предварительным данным, в результате автоаварии скончались на месте происшествия шесть человек - оба водителя и четверо пассажиров. Среди погибших трое детей - 2017, 2011, 2006 годов рождения, уточнили в региональной прокуратуре.

В настоящее время проводится выяснение обстоятельств ДТП. На место происшествия выехали начальники областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков и заместитель прокурора Нагайбакского района Юрий Батраев.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовное дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ.