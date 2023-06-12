12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
12.06.2023
Под Миассом установили и освятили Поклонный крест
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
24.06.2022
В Челябинске водитель 50-й маршрутки сбил девочку на переходе, дама на «Тойоте» - двух детей
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023