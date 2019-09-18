В ходе ночной перестрелки в центре Челябинска пострадал 19-летний парень
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Сегодня, 14:50
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске конфликт между тремя парнями закончился стрельбой. Одного из участников потасовки с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября неподалеку от клуба «Doski». Между двумя парнями произошла ссора. В какой-то момент один из участников конфликта достался пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Одна пуля попала ему в плечо, вторая по касательной задела грудную клетку. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

 «Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Ведется поиск лица, совершившего данное противоправное деяние», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Автор: 
Инна Шемаева
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