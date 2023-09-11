В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые

В Магнитогорске (Челябинская область) природоохранная прокуратура выявила факт незаконного использования сельскохозяйственных угодий, предназначенных для растениеводства.

В ходе проверки представители надзорного ведомства обнаружили на сельхозземле (в районе дома №85 по улице Полевой) нелегальный карьер площадью около пяти тысяч квадратных метров.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконной добыче полезных ископаемых.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, по результатам проверки Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».