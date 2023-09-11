11.09.2023
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
11.09.2023
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
11.09.2023
В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев
11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
11.09.2023
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
11.07.2023
Нашествием мух в Аргаяшском районе заинтересовалась природоохранная прокуратура
03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
13.11.2019
Природоохранный прокурор Челябинской области избавился от приставки «и.о.»
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023