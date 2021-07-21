В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение

В Магнитогорске (Челябинская область) стражи порядка задержали мужчину, который с применением насилия украл с автозаправочной станции 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился потерпевший - работник автозаправочной станции, который рассказал, что неизвестный напал на него в ночное время, применил насилие и открыто похитил из кассы более ста тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска магнитогорского УМВД задержали жителя Челябинской области, 1982 года рождения, не имеющего постоянного места работы и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Похищенные денежные средства частично изъяты.