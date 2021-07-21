21.07.2021
В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
21.07.2021
В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции
21.07.2021
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
21.07.2021
В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум
21.07.2021
В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику
21.07.2021
15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку
В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
01.07.2021
В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку
30.03.2018
Экс-полицейскому из Челябинска предъявлено обвинение в групповом разбое и убийстве
05.12.2017
Житель Увельского района с битой отбирал у старушки пенсию
01.11.2017
В Челябинской области вынесен приговор этнической банде вымогателей
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021