В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме одной из квартир

В Челябинске в одном из старых двухэтажных жилых домов по ул. Дегтярёва при замене дверной коробки обнаружили пакет с шариками ртути. Об опасной находке тут же сообщили оперативному дежурному Мобильного отряда областной Поисково-спасательной службы.

«В ходе замены входной двери рабочие обнаружили под дверной коробкой целлофановый пакет, запаянный кустарным способом. Пакет, упав на пол, лопнул и из него высыпались характерные металлические шарики ртути», - сообщили в пресс-службе ПСС.

Спасатели собрали ртуть (около 50 граммов жидкого металла), обработали коридор, дверную коробку, лестничную площадку.

Специалисты с помощью газоанализатора провели исследование воздуха - превышений предельно-допустимых концентраций паров ртути не было обнаружено.

Напомним, вечером в субботу, 25 февраля, спасателям пришлось ликвидировать еще одну «химическую» угрозу. В Челябинске в одном из популярных супермаркетов произошел разлив кислотосодержащей жидкости, что создало серьезную угрозу для покупателей и сотрудников. Спасатели провели экстренную эвакуацию всех находящихся в здании и затем обработку помещения.