26.02.2023
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме одной из квартир
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
25.02.2023
ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек
25.02.2023
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме одной из квартир
26.02.2023
В супермаркете Челябинска эвакуировали покупателей и продавцов из-за разлива кислоты
14.02.2023
Спасателям Челябинской области будут выплачивать надбавку за выслугу лет
31.01.2023
Под Кыштымом спиленное дерево изувечило лесоруба
23.01.2023
Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023