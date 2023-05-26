26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
26.05.2023
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
22.02.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области с Днем защитника Отечества
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023