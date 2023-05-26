В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк

В Сосновском районе (Челябинская область) полицейские установили подозреваемого в сексуальном домогательстве к жительнице Кременкуля.

Мужчина напал на пенсионерку, гуляющую в микрорайоне Вишневая горка. Сначала он ее избил, а потом пытался ее изнасиловать. Она сумела от него отбиться и убежать. В ходе разбирательства установлены факты еще двух подобных нападений,

«Полицейскими отдела МВД России по Сосновскому району в ходе изучения подробностей произошедшего в Кременкуле инцидента проведен большой комплекс мероприятий, в котором были задействованы оперативные службы и участковые уполномоченные полиции», - рассказали в региональном полицейском главке.

Помощь коллегам оказывали сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области. В результате подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в районный отдел полиции. Кроме того, в ходе разбирательства выявлены факты его хулиганских действий в отношении еще двух женщин, проживающих в Сосновском районе.