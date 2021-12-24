В Уйском районе будут судить местного жителя, убившего младенца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве ребенка.

По данным следствия, десятого сентября текущего года в одном из частных домов населенного пункта Уйского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес травмы десятимесячной дочери сожительницы, которые стали причиной смерти. Тело ребенка он спрятал в погребе, после чего скрылся. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России, мужчину задержали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.