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В Златоусте аферисты пытались заполучить треть миллиона, представившись полицейскими

Происшествия
Сегодня, 16:18
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Автор: 
Инна Шемаева

В полицию Златоуста (Челябинская область) обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей звонил якобы сотрудник полиции и требовал деньги для урегулирования вопроса с ДТП, в которое попала ее дочь. Переговоры с ней мошенники вели всю ночь.

Звонок о том, что дочь пенсионерки попала в ДТП, поступил на стационарный телефон женщины в десять часов вечера.

«Голос был не дочери, но плачущий. Потом присоединился другой голос, якобы сотрудника правоохранительных органов. Мошенники спросили все: где она живет, есть ли деньги, банковская карта. Женщину спасло то, что у нее не было кредитной карты. Но были сбережения на счету. Потерпевшая пообещала перечислить денежные средства утром в сумме 300 000 рублей», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

 Мошенники убедили женщину всю ночь не класть трубку стационарного телефона, чтобы ей никто не позвонил. Сами же злоумышленники продолжали звонить всю ночь, уточняя на всякий случай, не проговорилась ли женщина кому-либо. Последний звонок от мошенников был совершен в семь часов утра.

«Больше спать женщина не могла, она плохо себя чувствовала, но все-таки решила зайти к подруге. С ее телефона потерпевшая набрала номер телефона зятя. По просьбе мамы он позвал ее дочь к телефону. Потерпевшая начала рассказывать ночную историю дочери, но как только услышала ее голос, пришла в себя и поняла, что ее обманывают мошенники», - добавила Ольга Аристова.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки совершения мошенничества.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», накануне в полицию Златоуста обратилась местная жительница, сообщив, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником регионального полицейского главка и  сказал, что в полиции на нее заведено уголовное дело по факту мошенничества. Женщина смогла дать отпор аферистам и сохранила свои сбережения.

Также в Златоусте аферисты, представляясь сотрудниками ФСБ, пытались заставить женщину перевести им деньги. Несмотря на многочисленные телефонные атаки мошенников, а звонков было более 20, она не поддалась на их уловки.

Полицейские в очередной раз напоминают, что мошенники очень изобретательны. Будьте осторожны. Не доверяйте незнакомым голосам по телефону. Чаще общайтесь со своими родственниками, друзьями. Рассказывайте все, что с вами происходит, тогда у вас шансы к совершению ошибки будут сведены к нулю.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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