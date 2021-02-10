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Водитель из Копейска раскошелился, чтобы не стать пешеходом

Сотрудники ГИБДД Копейска (Челябинская область) вышли в рейд по поиску водителей, которые не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Стражи порядка поймали «серийного» неплательщика и забрали у него машину.

В ходе проведения рейда, направленного на выявление водителей, неоплачивающих административные штрафы, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что он длительный период не оплачивал 14 штрафов за превышение скорости, в результате чего на транспортное средство было наложено ограничение на регистрационные действия.

«Инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД в отношении данного лица было составлено 30 административных материалов по части первой статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Уклонение от исполнения административного наказания», - сообщили в региональном полицейском главке.

Данные материалы направлены в суд, по итогам рассмотрения которых было вынесено решение о наложении штрафа в двукратном размере.

«Представителями службы судебных приставов вынесено постановление о наложении ареста на транспортное средство, принадлежащее должнику. Административный штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Неуплата штрафа влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Для того, чтобы узнать сведения о неоплаченных штрафах можно воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг или лично обратиться в ГИБДД. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.