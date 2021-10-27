Вынесен приговор убийцам главы Копейска

Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве главы администрации Копейска Сергея Вялова, совершенное еще в 1994 году. На скамье подсудимых были Владимир Булдашев, Радик Ишбулатов и Алексей Соколов. Также они обвинялись в бандитизме, покушении на убийство и незаконное приобретение оружия.

Суд установил, что Булдашев и его племянник Соколов организовали совершение убийства главы администрации Копейска Сергея Вялова.

Напомним, ы период с 1991 по 1993 годы Булдашеву, как руководителю опытно-экспериментального фермерского хозяйства (ОЭФХ) «Бутас», администрацией Копейска передан ряд объектов недвижимого муниципального имущества. Назначенный в октябре 1993 года на должность главы Сергей Вялов неоднократно требовал, чтобы Владимира Булдашев вернул муниципальное имущество. Кроме того, Вялов инициировал проведение выездной налоговой проверки экономической деятельности ОЭФХ «Бутас», которая закончилась решением о взыскании с ОЭФХ «Бутас» денежных средств за ведение учета объекта налогообложения с нарушением установленного порядка, повлекшего за собой занижение прибыли.

Владимир Булдашев решил «заказать» главу Копейска. По версии следствия, исполнителями убийства стали трое жителей Крыма. Они согласились совершить убийство Сергея Вялова за 12000 долларов США, что являлось эквивалентом не менее 23 868 000 рублей.

В июле 1994 года мужчины приехали в Челябинскую область. Владимир Булдашев предложил зарезать Сергея Вялов. Тогда, по его мнению, преступление будет похоже на бытовое и не вызовет широкий общественный резонанс. 29 августа в половине одиннадцатого вечера обвиняемые подкараулили Сергея Вялова на пустыре, когда тот возвращался с автостоянки. Они нанесли ему множественные ножевые ранения в грудную клетку, голову, шею и живот.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, Соколов в ночь с 29 на 30 сентября 1997 года, находясь в квартире в городе Челябинске, пытался совершить изнасилование девушки, но в результате ее активного сопротивления не смог осуществить задуманное до конца. Из чувства мести он стал избивать потерпевшую, нанося ей удары руками и ногами в голову, живот, грудную клетку. После чего, Соколов вывел пострадавшую на улицу, посадил в салон автомобиля и увез в Каштакский бор в Металлургическом районе Челябинска. В лесополосе он вновь избил жертву до потери сознания и оставил ее там. Также 12 марта 2004 года Соколов, выполняя заказ неустановленного лица, совершил убийство предпринимателя в офисе компании СК «Вперед плюс», расположенном в поселке Октябрьский Красноармейского района Челябинской области. Вооружившись обрезом охотничьего ружья 12 калибра и патронами к нему, Соколов произвел два выстрела в бизнесмена: в голову и грудь, отчего последний скончался на месте.

В ходе судебного заседания Булдашев от дачи показаний отказался, вину в убийстве Вялова отрицал полностью, пояснил, что считает обвинение полностью сфабрикованным, состоящим из сфальсифицированных доказательств, основанным на клевете, домыслах и догадках следователя. Ишбулатов также отрицал свою вину в инкриминируемых преступлениях. Соколов частично признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, по остальным преступлениям вину не признал полностью.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок: Булдашеву – 25 лет, со штрафом 10 000 рублей, Ишбулатову – 19 лет, Соколову – 20 лет.