Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя

В Челябинской области полицейский со своим отцом спас водителя из Ямало-Ненецкого автономного округа, машина которого на трассе улетела в кювет и перевернулась. Они вытащили его из машины за секунду до возгорания авто.

Старший инспектор дежурного отделения полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области старший Алексей Братилов, находясь на выходном, вместе со своим отцом ехал в Кыштым. На 61-м км автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым водитель автомобиля, двигавшегося им навстречу, внезапно изменил направление, выехав на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с бордюрным ограждением и съехал с проезжей части в кювет, где транспорт опрокинулся набок.

«Мы с отцом бросились на помощь, открыли заднюю правую дверь автомобиля и вытащили водителя. Он был один в салоне. После этого машина загорелась. Мы стали останавливать проезжающие машины, просить огнетушители и пытались самостоятельно потушить пламя», - вспоминает Алексей Братилов.

Водителем оказался житель Ямало-Ненецкого автономного округа 1963 года рождения. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков принял решение о поощрении полицейского и его родственника.