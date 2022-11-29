Взрыв газового баллона в Магнитогорске

В Магнитогорске из-за взрыва газового баллона произошел пожар в жилом доме.

Взрыв газового баллона привел к обрушению гаража и пожару в доме в Магнитогорске (Челябинская область).

ЧП произошло сегодня утром улице Калмыкова.

«По предварительным данным произошла разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля расположенного в гараже, пристроенного к дому. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Пострадавших нет.