Южноуральские полицейские оказывают помощь в поиске насильника, за которого обещано полтора миллиона рублей

Полицейские Южноуральска оказывают содействие коллегам из Оренбургской области в розыске преступника, который совершил несколько убийств и изнасилований. За информацию способствующую задержанию преступника, губернатором соседнего региона гарантирована денежная премия в размере 500 000 рублей, МВД РФ в размере 1000000 рублей.

Управлением МВД России по Оренбургской области за совершение ряда убийств и изнасилований женщин разыскивается особо опасный преступник Андреев Валерий Николаевич 10 апреля 1957 года рождения.

Приметы разыскиваемого: рост 173 сантиметров, возраст 63 года, лицо овальное, волосы прямые , короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой.

Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла.

Особая примета: на животе имеется шрам после операции ( удаление язвы)

При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467

За информацию способствующую задержанию преступника, 7убернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 000 рублей, МВД РФ в размере 1000000 рублей.

Контактные телефоны : (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-909-707-03-07 или по тел.02.