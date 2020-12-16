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Южноуральские полицейские задержали дуэт наркодилеров

В Челябинской области задержаны наркодилеры, которые прятали в садовых насосах порядка 70 килограммов «синтетики». Продавать ее они планировали через сеть Интернет.

Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области пресечена деятельность наркодилеров.

В Челябинске в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники на улице Северный Луч задержали наркодилера. При нем полицейские обнаружили более 20 килограммов синтетических наркотиков, которые были спрятаны внутри двух садовых насосов.

«Предварительно установлено, что подозреваемый намеревался продать запрещенные вещества бесконтактным способом посредством сети Интернет. В ходе обысков в принадлежащих ему двух гаражных боксах и на территории садового участка изъято порядка 49 килограммов наркотических средств», - официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проведении дальнейших мероприятий в Копейске полицейские задержали еще одного участника группы – ранее неоднократно судимого жителя Свердловской области. По месту его жительства также обнаружен синтетический наркотик общей массой более 750 граммов.

Возбуждено шесть уголовные дела. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.