07.11.2023
«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых
07.11.2023
Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище
07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
07.11.2023
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
07.11.2023
Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?
07.11.2023
Жители Кадровика тонут во тьме, надеясь обрести твердую почву под ногами и увидеть свет
Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище
Родные жертвы полгода думали, что она уехала на вахту
02.11.2023
Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет
29.10.2023
Обвиняемый в убийстве 21-летнего челябинца на улице Кирова заключен под стражу
26.09.2023
Ческидов, который 14 лет удерживал женщину в заточении, останется в СИЗО до конца года
29.08.2023
В Челябинской области расследуют убийство 21-летней девушки из сгоревшего автомобиля
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023