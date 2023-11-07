Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве второй половины, с которой он жил под одной крышей.

Обугленные останки жертвы преступления были найдены на кладбищенской свалке в селе Куваши в начале мая этого года. В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка, с самого начала работа по раскрытию резонансного преступления велась в тесном взаимодействии следователей и сотрудников полиции.

«Несмотря на явные признаки неочевидности (в розыск женщину никто не объявлял, а экспертиза смогла установить только предположительный возраст), в результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался сожитель найденной женщины», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В региональном следственном управлении СК России уточнили, что конфликт между сожителями произошел ночью пятого мая – мужчина ударил вторую половину по голове табуретом, а также нанес ей ножевые ранения, которые стали причиной смерти женщины. На следующий день он вывез тело жертвы на несанкционированную свалку на территории кладбища и поджег.

На протяжении полугода (!) мужчина уверял всех ее родственников и знакомых, что она уехала работать вахтовым методом.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, по решению суда он водворен в СИЗО.

Следственные действия в отношении обвиняемого, направленные на сбор и закрепление доказательств, продолжаются.