Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы

Заведующая детским садом №88 в Калининском районе Челябинска оштрафована мировым судом на десять тысяч рублей за побег из учреждения четырехлетней воспитанницы.

Как напомнили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, маленькая девочка самовольно ушла с территории дошкольного образовательного учреждения 30 мая.

Проведенная проверка установила, что в садике отсутствовал постоянный контроль за детьми со стороны педагогических работников, что сотрудники ненадлежащим образом исполняли обязанности по присмотру и уходу за своими воспитанниками.

Ответить за уход малышки из детского сада пришлось заведующей, в отношении которой было возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 5.57 КоАП РФ.