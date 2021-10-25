Жертвами аферистов в Челябинске становится молодежь

В Челябинске 19-летнюю жительницу «развели» мошенники. Она поддалась на их уловки и перевела аферистам полмиллиона рублей.

Девушке позвонил якобы специалист финансового отдела банка и сообщил, что с ее лицевого счета неизвестные пытаются похитить денежные средства, поэтому в целях безопасности необходимо снять деньги и перевести их на резервные счета. Потерпевшая выполнила указания злоумышленника, сняла деньги в сумме 470 000 рублей и перевела их несколькими переводами на счет другого банка. После этого мошенник сообщил, что необходимо оформить потребительский онлайн-кредит на сумму 100 000 рублей, что потерпевшая и сделала, впоследствии также сняв денежные средства и через банкомат осуществив переводы на указанный злоумышленником номер счета. Только вернувшись домой и осмыслив произошедшее, девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Еще одна женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме около 1,2 миллиона рублей.

«Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя неизвестные лица пытаются оформить кредит. Для того, чтобы остановить действия мошенников необходимо самой оформить кредит на сумму 500 000 рублей. Девушка не поверила незнакомцу, поэтому ей перезвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и убедил в необходимости оформления кредита. Потерпевшая оформила онлайн-кредит, сняла деньги в ближайшем отделении банка и перевела на «застрахованные ячейки» другого банка», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Светлана Ершова.

После этого девушке вновь позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что для защиты от мошеннических действий нужно использовать весь кредитный потенциал. Следуя указаниям звонившего, потерпевшая оформила еще один онлайн-кредит на сумму 700 000 рублей, который также обналичила и перевела на указанные незнакомцем номера.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках о неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - говорит заместитель начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Если противоправное деяние уже произошло и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.