Житель Челябинска напал на участкового с ригельным ключом
Происшествия
Сегодня, 15:22
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Металлургического района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского. Он пинал его ногами, а пытаясь скрыться, ударил участкового металлическим ригельным ключом по лицу.

Уголовное дело в отношении местного жителя возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в августе 2019 года. Участковый уполномоченный полиции Челябинска пришел к обвиняемому домой, чтобы в рамках работы над материалами дела опросить его и его маму. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был категорически против общения с полицейским. Он начал пинать его по ногам, а затем попытался скрыться. Страж порядка хотел остановить буяна, но получил удар ригельным металлическим ключом по лицу. У полицейского была диагностирована рваная рана щеки.

«Обвиняемый задержан на месте преступления, судом на период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина ранее неоднократно совершал преступления в отношении представителей власти. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Автор: 
Инна Шемаева
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